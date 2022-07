Le 17 juillet

Monteverdi est un génial peintre en musique des états de l'âme. Il confie : " J’ai remarqué que parmi nos passions, il y en a trois qui sont essentielles : la colère, la tempérance et l’humilité ou prière, comme l’affirment nos plus grands philosophes et le vérifie la nature même de notre voix qui peut être aiguë, moyenne ou grave. Et l’art de la musique les met également bien en valeur dans les mots agité (concitato), doux (molle) et tempéré (temperato).

Claudio MONTEVERDI - Ardo, ardo, avvampo, mi struggo ; accorrete. Concerto italiano sous la direction de Rinaldo Alessandrini . OPS30187.

Cipriano DE RORE - Io canterei d'amor et Vergine bella. Labyrinto sous la direction de Paolo Pandolfo . HM 905234 .

Claudio MONTEVERDI - Usciam, Ninfe . The consort of musicke sous la direction d'Anthony Rolley . Virgin 72435451432.

Pier Luigi da PALESTRINA - Kyrie de la Missa Ecce Sacerdos Magnus et Là ver l’aurora, Madrigale su testo di Petrarca, dans une version pour quatuor à cordes. Ensemble Aurora. A 373.

Claudio MONTEVERDI - Toccata et Passente spirto extraits d'Orfeo . Laurence Dale et Concerto Vocale sous la direction de René Jacobs . HM 901553.4.

Giaches DE WERT - Extraits du Second livre de Motets à 5 voix . Ensemble Currende et Concerto palatino sous la direction de Paul van Nevel . Acc 9291.

Emilio CAVALIERI - Extraits de la Sacra rappresentatione di Anima e di Corpo . sous la direction de Christina Pluhar . Alpha 065.

Claudio MONTEVERDI - Extraits d'Il Ballo delle ingrate. Concerto italiano sous la direction de Rinaldo Alessandrini . OP 30196.

Claudio MONTEVERDI - Extraits du Vespro della beata vergine. Concerto italiano sous la direction de Rinaldo Alessandrini . OP 30403.

Andrea GABRIELI - Canzoni alla francese et extrait du Troisième livres de Ricercari . Labyrinto sous la direction de Paolo Pandolfo . HM 905234 .

Claudio MONTEVERDI - Extraits du Combattimento di Tancredi. Concerto italiano sous la direction de Rinaldo Alessandrini . OP 30196.

Heinrich SCHÜTZ - Herr, auf dich traue ich . Collegium vocale sous la direction de Philippe Herreweghe . HM 901534.

Claudio MONTEVERDI - Extraits du 8ème livre de madrigaux . Concerto italiano sous la direction de Rinaldo Alessandrini . OP 30-187.

Production et présentation : Axelle THIRY