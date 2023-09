Claudio Capéo interprète en live son titre "Si j’avais su", de son album "Rose des vents"

Claudio Capéo était l’invité du 8/9, où il est venu interpréter en live le titre Si j’avais su extrait de son dernier album Rose des vents. Il a aussi annoncé un retour sur la scène belge avec un concert à Forest National le 7 décembre.

Claudio Capéo avait des choses à dire. Son album Rose des vents compte pas moins de 17 titres, dont Laisse aller, Si j’avais su, ou encore Chez toi, une collaboration avec Slimane déjà beaucoup entendue en radio.

"On se connaît bien depuis The Voice, on a démarré ensemble, on a fait nos premières promos ensemble […]. On s’est retrouvé un jour et on a commencé à tâter quelques notes", raconte Claudio Capéo.

C’est un album réalisé, produit, composé à la maison. C’est beaucoup d’amour, c’est beaucoup de partage, ça a été fait avec les amis comme d’habitude.

Claudio Capéo sera aussi bientôt de retour en Belgique après deux ans d’absence, avec un concert à Forest National le 7 décembre. "Ça va être le plus gros show qu’on n’a jamais fait. C’est une petite pression qu’on se met, on est en train de travailler tout ça chez nous en Alsace", annonce-t-il.

En attendant cette date, Claudio Capéo a donné au plateau du 8/9 un aperçu de l’ambiance du concert avec son interprétation live du titre Si j’avais su.