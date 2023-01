Claudio Capéo avoue toujours faire le métier qu'il faisait avant d'être chanteur

C'est une révélation inattendue que vient de faire Claudio Capéo. Le chanteur de 38 ans était l'invité de 20h30 le dimanche sur France 2 avec Laurent Delahousse.

Il a évoqué sa chanson "Les petits gens" qui rend hommage à ceux qui font un métier éprouvant et qui sont les gens du peuple :

"C’est notre histoire, je l’ai été. Aujourd’hui, il y a des choses qui se sont passées dans ma carrière, j’ai grandi, bien sûr. Ce sont eux qui portent le monde, qui portent le peuple. Ce sont eux qui en bavent le plus. Ce sont eux qui donnent le plus quand ça ne va pas."

Laurent Delahousse en a profité pour revenir sur son ancien métier. Claudio Capéo était menuisier avant de commencer la chanson et à être connu. L'interprète d' "Un homme debout" a coupé la parole du présentateur pour lui dire que c'était encore son métier aujourd'hui :

"Je le fais encore ! J’adore ça, ça me vide la tête. Quand on coupe du chêne, ça sent tellement bon. Ce sont des moments particuliers."

Claudio Capéo parle aussi de sa période où il chantait dans le métro : "C'était un gros délire avec mes copains, on voulait se prouver quelque chose. On a tenté le tout pour le tout. Cela faisait 10 ans qu'on faisait les bars, les fêtes à la saucisse. Il fallait tenter un truc en plus, on m'a toujours dit qu'il faut forcer le destin et qu'un jour on pourra peut-être me repérer."

Claudio Capéo sera à Forest National le 7 décembre 2023.