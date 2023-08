Claudio Caçapa (coach RWDM) sur le Gril : "Ici, c’est moi qui fais l’équipe, pas John Textor…"

Titulaire de tous les diplômes d’entraîneur en France, Caçapa a vainement attendu sa chance à Lyon. C’est à Molenbeek qu’il veut tracer sa philosophie.

" Je me sentais prêt à sauter le pas : il était temps que je sorte de ma zone de confort et que je prenne l’ascenseur (sic)… et qui sait un jour, je reviendrai à Lyon. Mais je suis très bien ici pour l’instant ! Mes principes de jeu sont inspirés de ce que j’ai connu à Lyon, le fameux " jeu à la lyonnaise ". Après, est-ce qu’on va réussir à l’appliquer ici ? L’avenir nous le dira… On va d’abord essayer de gagner des matches… et si on peut le faire avec du beau jeu, on le fera avec du beau jeu… (Il marque une pause et réfléchit) Moi, j’ai deux modules : j’ai le ballon… et je n’ai pas le ballon (sic). Quand on a le ballon, chez moi, tout le monde peut construire du jeu, y compris le gardien…. et quand on ne l’a pas, tout le monde presse et défend : c’est le foot d’aujourd’hui, ça ! Moi, quand j’étais joueur, j’avais d’abord et surtout horreur de perdre… et j’attends la même grinta de la part de mes joueurs, à l’entraînement et en match ! Il faut le répéter aux jeunes d’aujourd’hui, car ils ont souvent beaucoup très tôt… et alors ils se disent : pourquoi faire l’effort puisque ce que j’ai, je l’ai déjà… (sic) A mon époque, c'était totalement différent : il fallait mériter pour l'avoir (sic). Moi, je suis né dans une famille très pauvre au Brésil, dans un petit village, et on était neuf enfants à la maison : on a toujours eu à manger, mais ce n’était pas tous les jours facile... J’ai percé tard et à quasi 20 ans, j’ai reçu une chance, une seule, de me tester à l’Atletico Mineiro. Il ne fallait pas se rater… De là tout s’est enchaîné, mais si je suis là aujourd’hui, c’est un miracle ! " (sic)