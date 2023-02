Claudia Tagbo va faire son grand retour sur scène en 2024

Claudia Tagbo était l'invitée de David Barbet dans l'émission Le 6-8 sur La Une.

La comédienne, que l'on retrouve dans la série "Le crime lui va si bien" à voir sur La Une le mercredi 1er mars à 22h, parle du fait de jouer des rôles plus sérieux et moins connotés sur l'humour : "Pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas de choses plus sérieuses que l'humour. C'est bien d'avoir du rire pour avoir du sérieux et vice versa. Je ne vais pas abandonner des rôles d'humour. Si le scénario est bon, je le prends. On est là pour raconter des histoires, tu n'es qu'un vecteur d'émotions que ce soit des rires ou des pleurs."

Claudia Tagbo a aussi évoqué son retour sur scène, son dernier spectacle date de 2017 : "Bien sûr qu'on va me revoir sur scène ! J'aimerai beaucoup revenir car mon producteur m'écoute (rires). On me propose beaucoup de projets d'écrans donc j'y vais à fond mais je vais revenir sur scène. Au fond de mon coeur, j'aimerai bien revenir en 2024."

Avant de revenir sur scène, l'humoriste a d'abord plusieurs projets pour les prochains mois : "J'ai eu la chance de réaliser un court métrage qui va à Cannes. Je suis en plein dans le montage. Il y aura aussi une pièce de théâtre que je mets en scène et je vais tourner un prochain film avec Michèle Laroque qui a pour titre provosoire Karaoké."

