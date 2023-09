Claudia Cardinale, la créature du secret

Parmi la centaine de films qu’elle a tournés avec les plus grands acteurs et réalisateurs qui ont fait l’âge d’or du cinéma italien, on retiendra notamment Le Pigeon de Monicelli avec Marcello Mastroianni, Rocco et ses frères de Visconti avec Alain Delon (1960), La Fille à la valise de Zurlini (1961), Le Guépard de Visconti avec Burt Lancaster et Alain Delon (1962), Huit et demi de Fellini avec Marcello Mastroianni (1963), Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone (1968) ou encore Les Pétroleuses avec Brigitte Bardot (1971). Âgée aujourd’hui de 85 ans, Claudia Cardinale continue de tourner et a toujours refusé en bloc toute chirurgie esthétique.

Ce documentaire, ponctué par la voix off singulière de Claudia Cardinale elle-même, est à voir ce vendredi 22 septembre à 21h25 sur La Trois, et à revoir sur Auvio.