Claude Puel : "Pour valoriser Hazard et De Bruyne, les Diables doivent gagner en maîtrise"

Pendant l’interview avec Claude Puel, l’un de ses anciens joueurs à l’AS Monaco a fait une intervention surprise, Philippe Léonard, international belge. Ils en ont profité pour répondre à la question posée par notre journaliste, Pascal Scimè : est-il possible de passer à 4 en défense en pleine Coupe du Monde ?

Selon Philippe Léonard, "l’équipe a été prise plusieurs fois dans le dos car les joueurs ont l’habitude de jouer à 4 derrière en club. Ils ont les automatismes pour le faire et je ne comprends pas pourquoi Martinez s’obstine à faire ça. Il dit qu’il n’est pas contre le principe, on a besoin de se rassurer et si on a une bonne défense, et qu’on n’encaisse pas de buts. On prend d’office un pont et on peut aller loin."

Pour Claude Puel, il est possible de passer d’une défense à 3 à 4 joueurs pendant le tournoi. "Il y a des automatismes créés en club, il faut juste bien choisir les joueurs qui vont être en défense centrale." Il conclut, "car cela demande une complémentarité, des duels et une certaine vitesse dans le dos. Il faudrait aussi mettre un récupérateur devant la défense pour les soulager et éviter les vagues et les contres qui peuvent être meurtriers."