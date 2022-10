Claude Lelouch : " Le scénario parle à notre rationnel et la musique parle au divin "

Le dessinateur d’origine libanaise Joseph Kai dévoile son exposition “I never asked to be this sad and sexy”. Figure importante du mouvement queer au Liban, ses oeuvres mettent offre aux corps des safe spaces où ils échappent aux jugements. L’artiste dénonce les sujets sensibles de la marginalisation, la sexualité et les tabous au sein de la société en illustrant des scènes intimes remplies de grâce et de sincérité.

Retrouvez le travail de Joseph Kai à la galerie That’s what x said jusqu’au 27 novembre !