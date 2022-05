Claude Lelouch : "Je pensais que ma vie sentimentale était terminée"

Interviewé par l’équipe de Laissez-vous tenter sur RTL, Claude Lelouch a profité de l’occasion pour faire l’éloge de sa compagne. "On s’est rencontré comme dans un film de Claude Lelouch" a-t-il rigolé. "Elle est entrée dans ma vie à un moment où je pensais que ma vie sentimentale était terminée. Et non, encore une fois, les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées".

"Cette femme a un regard bienveillant sur les petites choses de la vie, elle nous explique que le bonheur est gratuit et que c’est le luxe qui est cher. Je veux dire, aujourd’hui, si elle a tant de succès, c’est parce que, dans ses livres, il y a tout ce qu’il faut pour les petites gens, pour être heureux".

"Cette femme, elle est arrivée dans ma vie à un moment formidable. Elle me regarde comme un extraterrestre parce que je ne tiens pas en place, et en même temps elle est d’une grande lucidité. Donc cette femme est très très importante dans ma fin de vie. Je veux dire que, comme disait Sacha Guitry : 'Le plus dur, c’est de trouver sa veuve'" conclut-il, dans un discours à la fois passionné et malicieux.

Cette idylle qui dure depuis plus de 15 ans ne semble donc pas près de s’arrêter. L’auteure de Trois, qui est aussi scénariste et photographe, suit assurément le titre d’un film de son célèbre compagnon : Un homme qui me plaît.