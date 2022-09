Claude Lelouch deuxième Gant d’Or d’honneur, trois ans après Jean-Paul Belmondo

La dixième édition de la Cérémonie des Gants d’Or (Golden Gloves Belgium) s’est déroulée dimanche dans l’un des grands hôtels de l’avenue Louise à Ixelles.

Le réalisateur oscarisé (Un homme et une femme, meilleur film étranger en 1967), producteur et scénariste Claude Lelouch, 84 ans, en était le parrain.

Il a aussi reçu, trois ans après Jean-Paul Belmondo, le deuxième Gant d’Or d’honneur. Celui-ci lui a été remis par Adil El Arbi et Bilall Fallah, les réalisateurs belges qui ont conquis Hollywood avec leur film "Bad Boys 3".

Un court-métrage retraçant les films cultes de Claude Lelouch a été projeté sur cinq écrans géants.

"J’aime tous les sports, et notamment le cyclisme, mais tout particulièrement la boxe", a déclaré le réalisateur de "Edith et Marcel", évoquant l’idylle entre les deux légendes de la chanson et de la boxe françaises, Edith Piaf et Marcel Cerdan.