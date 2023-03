Claude François, 45 ans déjà : son ancien ami André Torrent livre ses anecdotes

L’année précédente, en 1974, il décide d’abandonner cette scène sur laquelle il se donne corps et âme devant un public conquis et émerveillé. Claude François veut se limiter à la production de disques et s’adonner à la réalisation d’émissions de télévision. Le 12 janvier 1974, en guise d’adieu, il donne un concert à Forest National.

Avant le spectacle, il réunit les animateurs et journalistes de radio qu’il apprécie au Pimm’s, un établissement de la porte de Namur à Bruxelles. On y retrouve André Torrent bien sûr mais aussi Claude Delacroix de Formule J, Julien Lepers, et d’autres qui ont siroté littéralement le moment.