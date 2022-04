Claude Eerdekens, bourgmestre depuis 50 ans, voudrait mourir sur scène

Avec son regard de lynx et un rictus pincé aux bords des lèvres, Claude Eerdekens n’a rien perdu de la passion qui l’anime depuis 50 ans. Les cheveux sont gris, l’âge est là. Mais à 73 ans, le socialiste a toujours la niaque. Dans deux ans, le plus ancien bourgmestre de Wallonie ne briguera plus le maïorat d’Andenne mais pas question, dit-il, d’arrêter de travailler.