Claude Arrieu, compositrice française du XXe siècle qui a compté dans l’évolution de la musique contemporaine

Claude Arrieu est une musicienne et compositrice française qui a traversé le XXe siècle et qui occupe par sa personnalité et par l’originalité de son style, une place importante dans l’évolution de la musique contemporaine.

Claude Arrieu, de son vrai nom Louise-Marie Simon, a vu le jour à Paris en 1903, dans une famille musicienne. Sa mère, Cécile Simon étant elle-même pianiste et compositrice. Elle va donc dès l’enfance recevoir des leçons de musique, avec un intérêt particulier pour Bach et Mozart, avant de faire la découverte de Gabriel Fauré, Claude Debussy et Maurice Ravel qui vont véritablement susciter sa vocation. La jeune Claude Arrieu rêve d’une carrière de pianiste virtuose et se donne les moyens pour concrétiser son rêve en entrant dans la classe de Marguerite Long au Conservatoire de Paris.

Elle en profite pour suivre les cours de composition de Paul Dukas et Jean Roger-Ducasse et partage les mêmes bancs d’études avec un certain Olivier Messiaen.

C’est à partir des années 30 qu’elle développe son style, très personnel, sans se soucier des modes, ni appartenir à aucune école, mais avec une véritable ouverture d’esprit qui l’incite à s’intéresser aux nouveautés du langage musical de son temps, aux effets sonores et aux musiques électroniques.

Elle rejoint alors le Service des programmes de la Radiodiffusion française, La RTF, l’ancêtre de Radio France, et tout en continuant à composer, elle participe à la série radiophonique expérimentale de Pierre Schaeffer, et participe à l’aventure de la musique concrète, qui est une musique résolument acoustique, mais sans y adhérer. Elle va assez vite renoncer à composer dans ce style, et n’utilisera pas de composantes électroniques dans son œuvre, par ailleurs très florissante et qu’on a l’habitude de ranger dans le néoclassicisme parisien.

Claude Arrieu a écrit pour toutes les formations, y compris pour l’opéra, le théâtre et le cinéma, elle a composé cinq concertos et beaucoup de musique de chambre. Elle a laissé des œuvres instrumentales importantes mais c’est cependant la musique vocale qui a marqué sa carrière : la voix l’a beaucoup inspirée, et elle s’est parfois laissée tenter par la veine comique comme en témoigne la joyeuse aventure de son opéra-Bouffe sur Cadet Roussel.