Claud, TikTokeur et musicien, a convaincu une star de Marvel de jouer dans son clip

Quelles sont les probabilités que Taylor Swift permette à un jeune artiste de rencontrer Paul Rudd qui finira par apparaître dans un de ses clips ? Zéro vous dites ? C’est pourtant ce qui est arrivé à Claud, un artiste signé chez Phoebe Bridgers' Saddest Factory Records.

C’est durant le Era’s Tour de Taylor Swift que Claud a rencontré Rudd qu’il avait aperçu dans la tente VIP. Nullement impressionné, le musicien s’est présenté et a expliqué à l’acteur qu’une chanson de son prochain album, "Supermodels", est intitulée "Paul Rudd".

"Il était si gentil et m'a donné son e-mail. Il m'a dit : " Envoie-moi ça ! J'aimerais entendre l’album", a, sur TikTok, expliqué Claud qui n’en revenait pas que Rudd venait de lui filer son adresse mail. Et ce n’était que le début de la surprise parce qu’il a reçu une réponse de Paul qui a adoré l’album au point d’accepter d’apparaître en uniforme de facteur dans le clip de sa chanson, "A Good Thing".

"Il est venu toute la journée", a déclaré Claud. "Il est resté environ cinq heures, et nous avons tourné toute cette scène et dansé dehors. C’était le plus beau jour de ma vie !"