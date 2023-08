La 17e édition du Festival Classissimo se déploie du 4 au 10 août 2023 à Bruxelles. Le programme compte sept soirées de concert et autant de découvertes à faire au cœur de l’été et dans l’écrin offert par la grande salle du Théâtre Royal du Parc. La programmation complète sur le site www.classissimo.brussels

La programmation du festival compte sept soirées de concert et autant de rendez-vous thématiques. Classissimo brosse large le spectre des compositeurs et des répertoires abordés au fil d’une programmation qui nous invite à changer de lunettes de lecture presque à chaque rendez-vous.

Le Festival s’ouvre ce vendredi 4 août 2023 sur un programme " Classique et Folk ". " Les perles du romantique " viennent ensuite, suivies par " le monde de Piazzola " et " la musique de Chopin ". Une soirée dédiée aux compositrices est également au programme, tout comme une soirée consacrée au jeune public. Quant au concert de clôture – le jeudi 10 août – il sera placé sous les mots : " Grèce, Révolte et Liberté ". Sept rendez-vous donc, sept approches de la musique classique et de ses nombreux répertoires.