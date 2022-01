Classiques wallonnes 2022 : La Flèche Wallonne retrouve Cherave, Liège-Bastogne-Liège perd les Forges

La 108e édition de la Doyenne ne s’élancera pas de la Place Saint-Lambert. Les travaux du tram liégeois ne permettent pas au peloton de pouvoir s’élancer de la célèbre place liégeoise.

L’épreuve démarrera et arrivera sur le quai des Ardennes, comme l’a expliqué Christian Prud’homme à Samuel Grulois :"Le départ et l’arrivée se feront cette année sur le quai des Ardennes. On a eu la chance d’avoir cette arrivée sur les quais, qui n’était pas le premier choix et qui s’est avérée être le meilleur choix possible. Ça redonne une force considérable à l’épreuve. Lorsque les travaux seront terminés, il y aura une logique à retourner à la Place Saint-Lambert. Parfois, quand on ne fait pas ce qu’on veut, ça ne veut pas dire que la réponse ne sera pas la bonne. Le final pourra donner des idées pour attaquer d’encore plus loin, c’est ce que j’espère."

Pour le reste, exit la côte des Forges. Elle est effacée du parcours 2022 à cause des conséquences des dramatiques inondations de juillet dernier. La liaison entre La Redoute (Aywaille) et la Roche-aux-Faucons s’effectuera donc via Sprimont et sa bosse relativement raide.

Le reste du parcours s’inscrit dans la continuité. Au menu neuf ascensions depuis Vielsalm, avec la tétralogie Mont-le-Soie – Wanne – Stockeu – Haute-Levée, puis la trilogie Desnié – Redoute – Roche-aux-Faucons après le Rosier.

Après deux succès consécutifs des champions slovènes (Primoz Roglic en 2020 et Tadej Pogacar en 2021), Julian Alaphilippe fera tout pour inscrire son nom au palmarès d’un nouveau monument des classiques, lui qui a terminé deuxième en 2015 et en 2021. On retrouvera également Remco Evenepoel qui découvrira la Doyenne des classiques.

Chez les dames, la 6e édition sera une nouvelle fois donnée de Bastogne, avec au menu 142,1 km, vers la Cité ardente. Le peloton féminin attaquera la côte de Mont-le-Soie, inédite sur Liège-Bastogne-Liège Femmes, avant Wanne, la Haute-Levée et un final explosif.