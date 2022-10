"Classique Gilbert" : un documentaire exceptionnel sur la carrière de Philippe Gilbert

Philippe Gilbert a mis un point final à son illustre carrière. Célébré par l'ensemble des acteurs du cyclisme, le Remoucastrien a régalé ses supporters durant ses vingt années passées dans le peloton professionnel.

Des saisons marquées d'une empreinte indélébile avec ses succès dans quatre des cinq Monuments, un titre de Champion du Monde et d'innombrables coups de panache qui ont fait vibrer les (télé)spectateurs belges et étrangers.

Pour rendre hommage à ce champion le jour de son critérium d'adieu disputé dans son Valkenburg tant aimé, la RTBF a diffusé un documentaire qui retrace les plus beaux moments de sa carrière.

Une plongée dans son intimité, aussi, où on découvre Philippe Gilbert en papa attentionné, où on le suit dans sa rééducation après sa terrible chute sur le Tour de France 2018... Avec, toujours dans un coin de sa tête, son rêve de remporter les cinq Monuments et son fameux slogan "Strive For Five".