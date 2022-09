Classique caché : C U When U Get There (1997) de Coolio

Coolio, né Artis Leon Ivey Junior en 1963 et décédé ce mercredi 28 septembre 2022 aux Etats-Unis a marqué le monde de la musique. C'est avec son tube Gangsta's Paradise en 1995 que Coolio atteint le grand public. Ce titre, qui lui vaudra un Grammy Award en 1996, reprenait déjà un extrait d'un autre classique de la musique plus contemporaine de l'époque : Pastime Paradise (1976) de Stevie Wonder.

En 1997 sort le premier single intitulé C U When U Get There du troisième album de Coolio nommé My Soul. Ce morceau nous parle du succès que le rappeur connait mais aussi des complications que cela apporte à sa vie ou dans ses relations et propose à ces personnes qui ne comprennent peut-être pas son parcours ainsi que son état d'esprit de faire leur propre chemin et d'avancer. L'introduction de ce morceau, qui se classera douzième au Billboard 100 aux Etats-Unis, est un sample, c'est-à-dire un extrait, d'une interprétation du Canon en ré majeur de Pachelbel (1653-1706). Une œuvre phare de la fin du XVIIème siècle est parvenue à se retrouver dans un tube de rap américain de la fin du XXème siècle. Mais, ce n'est pas la première fois que cette pièce iconique de la musique classique se retrouve dans d'autres musiques.

A plus d'une reprise lors de sa carrière, l'artiste américain Coolio se produit sur scène avec orchestre dans le cadre de Night of the Proms en Belgique, Allemagne, Luxembourg, ou encore aux Pays-Bas. Durant ces concerts, il y interprète Gangsta's Paradise ou encore C U When U Get There.