Classique absolu de la northern soul, le hit de Dobie Gray : ''Out On The Floor''

Dobie Gray, va connaître le succès dès les années 60 et sortira des disques jusqu'au début des années 2000. Il aura tout chanté, de la soul à la country music. ''Out On The Floor'', un must qui est toujours dans la playlist des dj's spécialisé NS !

Il aura tout fait, tout chanté, du gospel à la soul music en passant même par la country. Lawrence Darrow Brown, alias Dobie Gray est originaire du Texas, mais installé en Californie, à Los Angeles, sa carrière musicale démarre à l'aube des années 60. Quelques enregistrements sur des labels locaux, avant d'être dirigé par Sony Bono sur le label indépendant Stripe Records. Le succès est très vite au rendez-vous, grâce notamment à son premier grand hit "The 'In' Crowd", un morceau qui sera repris par Ramsey Lewis puis par Petula Clark en 1965.