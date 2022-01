Classic Ciné : "Tant qu'il y aura des hommes", le mélodrame culte aux huit Oscars

Cette semaine, Classic Ciné vous emmène à Hawaii avec le mélodrame de Fred Zinnemann, Tant qu'il y aura des hommes. Rendez-vous le mercredi 19 janvier à 20h40 sur La Trois !

Quelle histoire raconte ce film ? En 1941, récemment transféré à la caserne de Schofield dans les îles Hawaii, Robert Lee Prewitt, ancien boxeur, est sollicité par le capitaine Holmes pour remonter sur le ring afin de défendre l'honneur du régiment et favoriser la propre promotion du capitaine. Mais Prewitt, qui a rendu un homme aveugle lors d'un précédent combat, refuse et va faire l'objet de constantes brimades et humiliations dans cette base où les déchirements et les rencontres amoureuses vont prendre une portée symbolique à la veille de l'attaque aéronavale japonaise sur Pearl Harbor.

En se basant sur le roman de James Jones, le réalisateur américain Fred Zinnemann signe un film antimilitariste, une critique de la brutalité, du sadisme et du délabrement moral des institutions militaires. Il montre aussi le patriotisme, le dévouement et le sens de l'honneur des héros. Mais loin d'être un film de guerre, Tant qu'il y aura des hommes s'attache plutôt à la psychologie des personnages. Zinnemann est un cinéaste de l'humain qui montre les états d'âme, entre espoirs et désillusions, d'un petit groupe de soldats et d'officiers qui font preuve d'une réelle sensibilité.