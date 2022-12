Classic Ciné : "La vache et le prisonnier" de Henry Verneuil, suivi du doc "Le Petit Monde de Fernandel"

1943, en Allemagne. Depuis trois ans, Charles Bailly, prisonnier de guerre français, travaille dans une ferme avec quelques camarades. Un jour, malgré la gentillesse de la propriétaire des lieux, il décide de s'évader. Son plan est simple. Revêtu de sa vareuse de prisonnier, une vache en laisse, il pourra aisément justifier ses déplacements auprès des autorités militaires. Un de ses camarades, Bussière, qui a établi des relations plus qu'amicales avec la fermière, se charge de lui procurer l'animal prénommé Marguerite. Trois-cents kilomètres les séparent de la frontière. Mais Marguerite, tout autant que Charles, a la liberté chevillée au corps et du courage à revendre.

Etonnamment fondé sur des faits authentiques, ce périple comico-dramatique a été le premier gros succès commercial de Verneuil, qui retrouvait son acteur fétiche, Fernandel, pour la 8e fois ! On ne se lasse pas des aventures rocambolesques, à la fois drôles et tendres, de ce prisonnier de guerre qui s'évade et traverse l'Allemagne au nez et à la barbe des SS, avec sa vache. Un énorme succès populaire. Fernandel tient tout le film et l'on retrouve avec joie ses célèbres mimiques, son accent, ses expressions qui ont fait de lui un comédien de génie.