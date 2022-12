Classic Ciné : La Chatte sur un toit brûlant, suivi du doc Paul Newman, derrière les yeux bleus

Richard Brooks a transformé le livre de Tennessee Williams en un film inégalable et inoubliable. C'est l'histoire d'une famille du sud des Etats-Unis où amour et haine vont de pair. Maladie, alcool et jalousie en sont les éléments principaux. Lors d'une soirée d'été chaude, les passions s'embrasent et un conflit dramatique éclate au sein de la famille... Deux thèmes se croisent et s'entremêlent dans la pièce de Tennessee Williams : celui de la cupidité et de l'hypocrisie bourgeoise. La version théâtrale de Peter Brook mettait plutôt l'accent sur le premier, avec une Jeanne Moreau consumée par les feux du désir, tandis que le film de Richard Brooks privilégie le deuxième, avec une Liz Taylor terrifiée à l'idée de retomber dans la précarité de son adolescence. Pour Paul Newman, ce film représente le début de sa longue et prestigieuse carrière. Quant à Burl Ives, il a reçu un Oscar pour le rôle de Big Daddy. La chatte sur un toit brûlant est un film fascinant et féroce.

Elisabeth Taylor oscar de la meilleure actrice dans son rôle "La chatte sur un toit brûlant"