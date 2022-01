Classic Ciné : L’équipée sauvage avec Marlon Brando en perfecto !

Johnny et sa bande de motards partent en virée dans leurs jeans et veste noire. Après avoir complètement perturbé une course de motos, la bande s’installe dans une ville, terrorisant la population. Après des farces anodines, l’arrivée d’un autre groupe de motards va mettre le feu à la poudrière.

Pendant ce temps, Johnny rencontre Kathie, une jeune fille très sérieuse qui travaille comme serveuse.

Dans l’Amérique conservatrice des années 1950, nous apercevons pour la première fois le charismatique Marlon Brando dans la peau d’un motard rebelle vêtu de noir et dont la moto rugit pour terroriser le voisinage avec ses camarades du groupe.

Le film a été inspiré par une histoire qui s’est produite à Hollister, en Californie, lorsque la ville a été saccagée par une bande de voyous proches des Hell’s Angels.

Le film montre la montée de la violence chez une jeunesse impétueuse et provocante en quête de liberté. Mais il montre également que dans ce monde, la société est incapable de les écouter et de trouver des solutions.

Ce film en noir et blanc est produit par le réalisateur et producteur indépendant Stanley Kramer, qui ose s’attaquer à des problèmes sociaux que les studios hollywoodiens ne montrent pas habituellement.

Le réalisateur, par son audace, participera à la montée et mis en lumière de la culture rock et les road trips dans le genre " easy rider ". Les noms de deux groupes de motards du film ont d’ailleurs inspiré des groupes célèbres tels que le groupe de rock alternatif américain, les Black Rebels Motorcycle Club (BRMC) mais aussi les Beatles !

