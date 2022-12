Classic Ciné : Funny Girl, suivi du doc "Barbra Streisand, naissance d'une diva"

Avec une voix en or, un talent multiple et une personnalité hors norme, Barbra Streisand est devenue une véritable diva. De ses origines juives et de son physique trop typé au goût de certains, Barbara Streisand fera une force. Et c’est avec une incroyable pugnacité, qu’elle se hissera à tous les sommets sans jamais se renier. .Orpheline de père, mal aimée par une mère désargentée, Barbra Streisand a grandi dans le Brooklyn juif orthodoxe. A l'école, ses camarades se moquent de son physique. Mais cette petite fille délurée en mal de reconnaissance, qui rêve déjà d'être une star, apprend vite les vertus de l'autodérision. Elle fait preuve d'une détermination étonnante et révèle vite un talent certain pour le chant. Serti de séduisantes archives, le documentaire laisse entrevoir une femme engagée politiquement, libre de sa vie sentimentale et sexuelle, qui s’imposera comme une star planétaire.