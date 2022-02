Classic Ciné avec "Gilda", le film qui a propulsé Rita Hayworth dans la légende d'Hollywood

Cette semaine, Classic Ciné vous propose de (re)découvrir le film noir américain Gilda, réalisé par Charles Vidor et sorti en 1946. Ce classique est surtout connu pour avoir définitivement fait entrer l'actrice Rita Hayworth dans la légende du cinéma. Rendez-vous le mercredi 16 février à 20h40 sur La Trois !

Que raconte ce film ? Ballin Mundson, un gérant de casino, prend sous sa protection un jeune Américain, Johnny Farrell, après l'avoir sauvé d'une mort certaine. Ballin, devant s'absenter, confie la direction de son établissement à Johnny. Il revient quelque temps plus tard marié à Gilda, l'ancienne maîtresse de Johnny.

Adapté de l'oeuvre de E.A. Ellington, Gilda met en scène un personnage féminin trouble et inédit à l'époque. Pour l'incarner, la comédienne Rita Hayworth, alors au firmament de sa carrière, est choisie par le réalisateur Charles Vidor, avec qui elle avait déjà collaboré pour The Lady in question. Le metteur en scène lui offre ainsi le rôle qui marquera le plus sa carrière et sa vie.