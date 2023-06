Classic Academy : 4 jeunes solistes jouent pour la première fois avec l’orchestre philharmonique de Liège

La Classic Academy, c'était ce dimanche, à Liège : 4 jeunes solistes qui ont pu jouer pour la première fois en public avec un grand orchestre. C’est la 7e édition de cette compétition de musique classique composée de 4 étudiants sélectionnés dans les 4 écoles supérieures de musique de la Communauté française. Une manière aussi pour l’orchestre philharmonique de Liège de soutenir les jeunes talents à la sortie de leurs études.

Un grand orchestre, c’est vraiment la première fois !

Maria-Valentina, Billeci est en dernière année de chant lyrique au Conservatoire de Mons. "Moi, j’ai appris d’abord avec le piano. Un grand orchestre, c’est vraiment la première fois. C’est une chance immense déjà pour mon âge, 24 ans. Avec un orchestre, les couleurs sont totalement différentes. On ressent beaucoup de choses : d’abord du stress, beaucoup d’émotions positives. Parce que d’avoir tout ce son, toutes ces couleurs derrière, c’est magnifique."

C’est un défi et après ça, le premier défi, c’est la relation avec le public

Daniel Weissmann, directeur de l’Orchestre philharmonique de Liège : "C’est un défi et après ça, le premier défi, c’est la relation avec le public. On choisit des gens qui ont une forme de solidité déjà, qu’on sent capable de faire le chemin psychologique et musical pour arriver devant l’orchestre et en quasiment une demi-heure, être obligé, avec quelques répétitions, deux ou trois, de tout d’un coup se révéler devant l’orchestre. Alors ça peut faire des grandes chutes mais très souvent ça fait des beaux miracles de gens qui tout d’un coup, révèlent en fait, leur personnalité."

Une chance énorme

A 21 ans, Juliette Gauthier étudie la harpe à Namur : "C’est une chance énorme. Jouer en orchestre, ça a toutes les qualités de jouer en solo. C’est-à-dire que vraiment je peux m’exprimer, je peux donner au public, je suis soutenue et je ne suis pas toute seule sur scène. Mais c’est surtout du bonheur."