Classic 21 reçoit des artistes de chez nous pour la Semaine de la Musique Belge

Le quatuor bruxellois voit le jour en 2017.

Mixant sons modernes et racines rock, Behind The Pines livre une musique aérienne et punchy.

En 2018, un premier ep paraît. Le single éponyme IN THE MIRROR est très rapidement soutenu par les medias belges.

Février 2019, sort ''WHAT DO WE CHOOSE''. Accueilli avec enthousiasme, le nouveau single du groupe fait l’unanimité dans la presse et sur les ondes. Placé en rotation sur 18 radios belges, ainsi qu’en France, Suisse et Angleterre.

Suivi de quelques mois par la sortie du nouvel ep ''SECRET'', signant l’aboutissement de 2 années de travail.

Dès lors, la formation écume les festivals et partage la scène avec des artistes tels que HOOVERPHONIC, TRIGGERFINGER, HYPHEN HYPEN, TYPH BARROW, MUSTII, BIRDPEN, MANIC PREACHERS STREET, PUGGY, …

Nommé aux DECIBELS MUSIC AWARD 2020, le groupe termine l’année sur les chapeaux de roues. Suivi d’une prestation mémorable en Live prime time sur ce même plateau !

L’année d’après ils seront de retour pour les Belgian Music Night en duo, pour le moins étonnant, avec Plastic Bertrand.

Un Ep live voit le jour début 2022. Affichant le nouveau visage du groupe et un son plus Rock.

BTP clôture l’année en force, avec un nouveau single : ‘Only Be a Fire’.