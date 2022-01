Classic 21 reçoit des artistes belges pour la Belgian Music Week

Vous avez déjà pu écouter sur Classic 21 le titre "A Horse That Never Dies" et ce vendredi, Hillary Step viendra nous parler de son nouvel album Death in D Major, une exploration musicale mêlant énergie et sensibilité, clarté et pénombre, douceur et puissance, euphorie et détresse, beauté et tristesse, sorti après deux EP en 2016 et 2018.

La page Facebook