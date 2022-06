Les 25 ans du Graspop Metal Meeting ont été fêtés honorablement, en présence de plus de 220.000 festivaliers cette année, et cette quatrième journée a tenu toutes ses promesses!

Découvrez en images les prestations de grands noms comme Sabaton, Deftones, The Offspring, Alestorm, Sepultura et Alice Cooper. Vous pourrez aussi y profiter des interviews de Don Airey et Simon McBride de Deep Purple, et de Jay Buchanan et Scott Holiday de Rival Sons, rencontrés par notre équipe de Classic 21 Metal.