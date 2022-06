Ce 3e jour de festival aura été marqué par la canicule, sans gâcher pour autant le plaisir des festivaliers.

De Michael Schenker à Saxon, en passant par Devin Townsend, Opeth, Ugly Kid Joe, Tribulation Ihsahn, ou Walls of Jericho, l’équipe de Classic 21 Metal vous a préparé un reportage sur cette journée du samedi avec des interviews d’Europe et de Korn, et l’avis de nos auditeurs sur les shows de Judas Priest, Five Finger Death Punch, Eisbrecher, Down, Blues Pills ou Foreigner.