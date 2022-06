De leur côté, Marie-Amélie Mastin et Cyril Wilfart vous livrent aussi leurs coups de coeur du jour avec Whitesnake, Megadeth, Within Temptation, The Vintage Caravan et Scorpions, qui clôturait les concerts de la mainstage du festival.

Retrouvez l’équipe Metal en vidéo tous les jours depuis le Graspop Metal Meeting jusqu’au dimanche 19 juin.