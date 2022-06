Classic 21 On Tour – En direct du Graspop Metal Meeting : jour 1

Marie-Amélie Mastin et Cyril Wilfart sont arrivés ce jeudi 16 juin sur la plaine de Dessel après 2 ans sans festival.

Pour ce premier jour, ils ont rencontré des auditeurs, découvert la nouvelle infrastructure du site – qui a été complètement repensée – et assisté à de nombreux concerts plus savoureux les uns que les autres. Iron Maiden, Mercyful Fate, Mastodon, Volbeat, Powerwolf, Baroness, High On Fire, Suicidal Tendencies, et beaucoup d’autres étaient présents pour nous faire enfin profiter du grand retour des festivals en Belgique !

Cette année-ci, nous avions envie de vous mettre en avant vous, auditeurs de Classic 21 et fans de Metal, et vous le verrez dans la vidéo ci-dessus, tout le monde semble heureux de revivre enfin l’ambiance des festivals en général, ainsi que l’atmosphère unique qui règne ici au Graspop.

Retrouvez l’équipe Metal en vidéo tous les jours depuis le Graspop Metal Meeting jusqu’au dimanche 19 juin.