"Pour un natif de Dessel comme Tijs Vanneste, le Graspop Metal Meeting (et avant lui le Graspop) a toujours été la fête de " son " village… " 6 fois sur scène avec mon premier groupe Oceans of Sadness et 6 000 fois à faire la fermeture du bar avec mes potes, c’est donc un sacré honneur de pouvoir écrire l’hymne, qui plus est avec de tels artistes ! En route pour 25 ans de plus !!!"