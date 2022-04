Classic 21 Metal : My Dilligence et le Female Metal League Festival

Revenu au power trio originel en 2022, My Diligence s’est plongé dans une phase d’écriture totalement nouvelle et s’aventure dans un style Doom psyché mélodique profondément plus radical, violent mais conservant l’originalité qui caractérise le groupe depuis l’album " My Diligence " en 2015 et " Sun Rose " en 2019.

Hors normes, l’album "The Matter, The Form and Power", prévu pour le 3juin prochain, sillonne cette fois un univers spontané, spatial et intense, offrant un nouveau visage jamais dévoilé par My Diligence.

Emmené par le producteur parisien Francis caste (Hangman’s Chair, Regarde les Hommes Tomber,…) et masterisé par Raphaël Bovey (Gojira, Dirge, Monkey3, Abraham, Rorcal), ce nouvel LP propose d’emprunter des chemins de traverses rarement explorés par le groupe auparavant…

Toutes les infos sur ce nouvel album ici.