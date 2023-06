Classic 21 Metal, la playlist du vendredi 30 juin 2023

Artiste Titre Album

Ostrogoth The Hunter Feelings Of Fury (1987), BE

Fuck The Drummer Wizard Vs God Single (2023), BE

Atum Nophi The Everlasting Rose Single, NEW! , BE

Chrome The Hog Single (2023), BE

Channel Zero Black Fuel Black Fuel (1996), BE

Sawaro Alive Single (2023), BE

Skeptical Minds Cocoon Single, NEW !, BE

Beyond Horizons Battleground Single, NEW !, BE

One Hour Where Is My Place [EP] One Hour (2019), BE

Deviate One By One State Of Grace (1999), BE

Infected Disparity [EP] Alchemy (2019), BE

Atroxentis Per Aspera Ad Astra [EP] Per Aspera Ad Astra, NEW ! BE

Schiste Pouche Pouche Schiste (2023), BE

Evil Invaders Raising Hell In For The Kill (2016), BE

Titan's Rage Never Surrender Never Surrender (2022), BE

Anamnesis The Other Single (2023), BE

Shock Treatment The Rats Feast Single (2023), BE

Killer Wall Of Sound Wall Of Sound (1982), BE

Adverse 96 Folded Paper Clear The Lane, OUT 07/2023, BE

Fowv Sirens [EP] Joy Reclaimed, NEW ! BE

La Muerte Monster Sortilegia (2022), BE

Echoes Of Nihil Dawn Single, NEW !, BE

Tardigrad Soul Streak Single (2023), BE

Toxic Shock On Thin Ice Daily Demons (2013), BE

Bleedskin Eternal Hatred Blood Reign (2020), BE