Classic 21 Metal, la playlist du vendredi 24 juin 2022

Artiste Titre Album

Saxon Denim And Leather Denim & Leather (1981)

Black Stone Cherry Lonely Train Black Stone Cherry (2006)

Ozzy Osbourne Patient Number 9 (ft. Jeff Beck) [Edit] Single, NEW !

Faith No More Falling In Pieces The Real Thing (1989)

Korn Falling Away From Me Issues (1999)

Rage Against The Machine Killing In The Name Rage Against The Machine (1992)

Girlschool C'mon Let's Go Hit And Run (1981)

Blues Pills High Class Woman Blues Pills (2014)

Ugly Kid Joe Neighbor America's Least Wanted (1992)

Letterbomb Justice Single (2020), BE

Machine Head Unhallowed Of Kingdom And Crown, OUT 26/08

Megadeth We'll Be Back The Sick, The Dying…And The Dead!, OUT 02/09

Angra Perfect Symmetry Secret Garden (2015)

Lamb Of God Nevermore Omens, OUT 07/10

Soilwork Nous Sommes La Guerre Övergivenheten, OUT 19/08

System Of A Down Aerials Toxicity (2001)

Mingawash Le Reste Capharnaüm, NEW ! BE

Mantar Odysseus Pain Is Forever And This Is The End, OUT 15/07

Saint Vitus Born Too Late Born Too Late (1986)

Behemoth Off To War! Opvs Contra Natvram, OUT 16/09

Flotsam & Jetsam Hammerhead Doomsday For The Deceiver (1986)

Kreator Become Immortal Hate Über Alles, NEW !