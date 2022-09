Classic 21 Metal, la playlist du vendredi 2 septembre 2022

Artiste Titre Album

Iron Maiden Run To The Hills The Number Of The Beast (1982)

Slipknot The Dying Song (Time To Sing) The End, So Far, OUT 30/09

Megadeth Soldier On! The Sick, The Dying…And The Dead!, NEW !

Ozzy Osbourne Degradation Rules (ft. Tony Iommi) Patient Number 9, OUT 09/09

Machine Head Kill Thy Enemies Of Kingdom And Crown, NEW !

Amon Amarth Heidrun The Great Heathen Army, NEW !

Municipal Waste Restless And Wicked Electrified Brain, NEW !

Pentagram Death Row Relentless (1985)

Green Lung Let The Devil In Woodland Rites (2019)

Queensrÿche Behind The Walls Digital Noise Alliance, OUT 07/10

Stake Deadclock Eyes Love Death and Decay, OUT 30/09, BE

Oranssi Pazuzu Tyhjä Temppeli Valonielu (2013)

Rammstein Rammstein Herzeleid (1995)

Orgasm Death Gimmick Crime [extrait] Orgasm Death Gimmick (1993)

Rammstein Weisses Fleisch Herzeleid (1995)

Rammstein Du Hast Sehnsucht (1997)

Rammstein Mein Herz Brennt Mutter (2001)

Rammstein Feuer Frei! Mutter (2001)

Rammstein Deutschland Rammstein (2019)

Rammstein Pussy Liebe Ist Für Alle Da (2009)

Rammstein Amerika Reise, Reise (2004)

Rammstein Ausländer Rammstein (2019)

Rammstein Zeit Zeit (2022)