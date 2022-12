Classic 21 Metal, la playlist du vendredi 16 décembre 2022

Artiste Titre Album

Gwar Stripper Christmas Summer Weekend single (2009)

Fitz Roy Tell Me Your Name single, NEW ! BE

Avenged Sevenfold Nightmare Nightmare (2010)

Metallica Lux Aeterna 72 Seasons, OUT 04/2023

Iron Maiden The Evil That Men Do Seventh Son Of A Seventh Son (1988)

Accept Teutonic Terror Blood Of The Nations (2010)

Iconic Nowhere To Run Second Skin (2022)

Gnome Wenceslas King (2022), BE

Green King Where Speedian Dwells Hidden Beyond Time, NEW !

Nevermore Narcosynthesis Dead Heart In A Dead World (2000)

Y&T Masters And Slaves In Rock We Trust (1984)

Guns N Roses You Could Be Mine Use Your Illusion II (1991)

Pantera Psycho Holiday Cowboys From Hell (1990)

Machine Head Kill Thy Enemies Of Kingdom And Crown (2022)

Avatar The Dirt I'm Buried In Dance Devil, Dance!, OUT 02/2023

Slipknot The Dying Song (Time To Sing) The End, So Far (2022)

Killing Joke Asteroid Killing Joke (2003)

La Muerte Kiss My Fist Sortilegia, NEW !, BE

VHS From Space Revenge Of The Burning Ghost Drivers [EP] Cigarette Burns (2022), BE

Fleddy Melculy Fake single, NEW ! BE

Lamb Of God One Gun Ashes Of the Wake (2004)

Obituary Dying Of Everything Dying Of Everything, OUT 01/2023

Saint Vitus Born Too Late Born Too Late (1986)

Venom In League With Satan Welcome To Hell (1981)