Classic 21 Lounge, la playlist du samedi 7 janvier 2023

Interprète Titre

Earth Wind & Fire Shining Star

Lettuce Change The World

Trombone Shorty Come Back

Mamas Gun Friends To Lovers

Young Gun Silver Fox Sierra Nights

Monkey House Skin In The Game

Ole Borud Love Remedy

Fred Hersh & Esperanza Spalding But Not For Me

Norah Jones Steer Your Way

Youn Sun Nah Don't Get Me Wrong

Melody Gardot & Philippe Powell What Of Your Eyes

Samara Joy Can't Get Out Of This Mood

Benjamin Lackner 4tet Where Do We Go From Here

Interview Benjamin Lackner Camino Cielo

Benjamin Lackner 4tet Circular Confidence

Benjamin Lackner 4tet My People

Judith Owen Blossoms Blues

Kokoroko Something's Going On

Robert Glasper feat. Gregory Porter & Ledisi It Don't Matter

Alex Isley & Jack Dine feat. Robert Glasper Still Wonder

Moonchild & Lalah Hathaway Tell Him