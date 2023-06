Classic 21 en direct du Graspop Metal Meeting !

C’est parti, l’édition 2023 du Graspop Metal Meeting est lancée sous un ciel des plus radieux ! L’affiche, plus que prometteuse, commence à se dévoiler devant un public extrêmement nombreux. Rappelons que la totalité des quatre jours est sold out, preuve, s’il en fallait une, que le public metal est au rendez-vous cette année encore !