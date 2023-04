Classes flexibles : une chaise et une table, n’est-ce pas assez confortable ?

Depuis Liège, Aurélie nous partage son ressenti : "Pour des enfants qui ont des troubles de l’attention, c’est très difficile de rester sur une chaise pendant 8h. Ma fille est dans une classe flexible, elle a un TDAH et certains élèves ont d’autres particularités. Je suis déjà entrée en classe en plein cours et tout se passait bien. En rejoignant une classe flexible, le bulletin de ma fille a énormément changé et elle est beaucoup plus épanouie. Dans la classe, il y a des tables hautes, des vélos et des tapis. Chacun y trouve son compte. Mais on ne peut pas mettre cela en place dans toutes les écoles."