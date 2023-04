Classes flexibles, plus petit chien du monde,… : découvrez-les (C) actus en vrac du Grand Cactus

En Belgique, nous parlons de plus en plus de "classes flexibles". Il s’agit d’un choix pédagogique qui axe tout sur une nouvelle méthode d’aménagement des classes. Objectifs : améliorer les performances scolaires et rendre les élèves plus épanouis. C’est aussi un choix pédagogique repensant la posture des élèves et des professeurs, mais ceux-ci sont-ils formés correctement ? Le Grand Cactus a enquêté !

Grosse info : le plus petit chien du monde a été présenté à la presse ! Lors de cet événement, il y avait aussi des représentants du Guiness Book, le livre des records. Nous aussi, le plus petit chien du monde, on ne pouvait pas le louper…

Une Espagnole a passé 510 jours seule au fond d’une grotte dans le cadre d’une expérience scientifique. Une Belge a également réalisé cet exploit, une de nos équipes était présente au moment de sa sortie.