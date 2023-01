Classes de neige : le réchauffement climatique au programme

Avec les moyens modernes, chacun est à même de surveiller l’enneigement. Dans sa classe à l’école de la Neuville de Montignies-sur-Sambre, Damien Lochten le constate : "des parents se demandent quelles seront les activités dans la mesure où il n’y a pratiquement pas de neige là où nous nous rendons avec les élèves. Nous nous rendrons plus haut, aux Saisies, où 37 pistes sur 90 sont ouvertes". Mais pour l’instituteur, c’est surtout l’opportunité d’illustrer de manière très pratique avec ses élèves la question du réchauffement climatique. "On sent les élèves beaucoup plus concernés que nous ne l’étions à leur âge, explique Damien Lochten. Mais il faut répéter les choses. Ce sont eux qui ramènent les bons gestes à la maison et qui éduquent leurs parents. Si les bons gestes pour agir contre le réchauffement climatique ne sont pas concrétisés à la maison, on voit que cela ne s’ancre pas dans leur esprit. Avant, les classes de neige, c’était le ski. Aujourd’hui, nous prévoyons des activités alternatives et surtout, nous veillons à expliquer pourquoi la neige vient à manquer".