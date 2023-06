Classement WTA : Swiatek solide N.1, Muchova gagne 27 places, Mertens 28e

Victorieuse à Roland-Garros samedi, la Polonaise Iga Swiatek conserve sa place de numéro 1 mondiale au classement WTA publié lundi, mais sa dauphine la Tchèque Karolina Muchova, 26 ans, effectue un bond de 27 places pour figurer désormais au 16e rang mondial.

Ce n'est pas le seul changement dans le top 20 où Jessica Pegula perd sa place sur le podium. L'Américaine, éliminée par Elise Mertens en 16es de finale à Roland-Garros, recule au 5e rang. Tout profit pour la Kazakhe Elena Rybakina, 3e, et la Française Caroline Garcia, 4e, dont c'est le meilleur classement pour toutes les deux, dans le sillage de la Bélarusse Aryna Sabalenka, toujours 2e sur le podium.



Demi-finaliste sur la terre battue parisienne, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia gagne 4 places et s'installe dans le top 10 (10e).



Côté belge, si Elise Mertens conserve son 28e rang mondial, la place de numéro 2 belge revient désormais à Maryna Zanevska (91e) malgré un recul de deux positions.



Ysaline Bonaventure a en effet reculé aussi, mais de 8 places, pour figurer au 92e rang.



Yanina Wickmayer, victorieuse du 100.000 dollars sur gazon de Surbiton, bondit à la 114e place. L'ancienne N.12 mondiale remonte de 26 places.



Arrêtée par une blessure au dos depuis plusieurs semaines, Alison Van Uytvanck dégringole elle de 73 places. Elle est désormais 172e dans ce classement WTA.



En double, Barbora Krejcikova grimpe de deux places pour talonner sa compatriote tchèque Katerina Siniakova numéro 1 mondiale. Elise Mertens perd une place et est désormais 7e.