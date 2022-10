Classement FIFA : les Red Flames, vingtièmes, reculent d’une place, les Etats-Unis toujours en tête

Après la parenthèse internationale qui a vu les Red Flames se faire éliminer par le Portugal dans la course à la prochaine Coupe du monde féminine, la FIFA a publié le nouveau classement. Suite à cette désillusion, la Belgique perd une place et se retrouve en vingtième position. En tête du classement, on retrouve toujours les Etats-Unis. Malgré deux défaites consécutives face à l’Espagne et contre l’Angleterre, les Américaines conservent leur première place.

Tombeuses des Flames et ensuite de l’Islande, les Lusitaniennes grimpent de quatre places et passent de la 27e à la 23e position. Toujours en lice pour un ticket pour le prochain Mondial, le Portugal disputera un barrage intercontinental en février prochain. Elles connaîtront leur adversaire à l’issue du tirage au sort qui aura lieu ce vendredi 14 octobre.

Dans le top 10, la Suède reprend la deuxième place à l’Allemagne. L’Espagne est également en progression et se retrouve sixième. Un peu plus bas, les Pays-Bas sont en recul et perdent deux places.

Ce nouveau classement détermine aussi la composition des différents chapeaux pour le tirage au sort de la phase de groupes du Mondial 2023. Conséquence de leur perte de deux places, les Hollandaises ne seront pas tête de série contrairement aux Espagnoles qui le deviennent in extremis.

Chapeau 1: Nouvelle-Zélande, Australie, Etats-Unis, Suède, Allemagne, Angleterre, France, Espagne.

Chapeau 2: Canada, Pays-Bas, Brésil, Japon, Norvège, Italie, Chine, Corée.

Chapeau 3: Danemark, Suisse, République d'Irlande, Colombie, Argentine, Vietnam, Costa Rica, Jamaïque.

Chapeau 4: Nigeria, Philippines, Afrique du Sud, Maroc, Zambie, barragiste (groupe A), barragiste (groupe B), barragiste (groupe C).