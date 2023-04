Classement étendu pour la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège

Le siège de l’Université de Liège est désormais encore mieux protégé. La Ministre du Patrimoine vient en effet d'étendre le classement comme monument de 4 nouvelles ailes du bâtiment central de la Faculté de Philosophie et Lettres

aux abords de la place du XX Août.

Il s'agit des façades et toitures couloirs et salles voûtées de l’aile des Jésuites, de l'aile "Velbruck", de l’aile de la bibliothèque et de celle de l’ancien Institut chimique.

Cette extension de classement offre aux bâtiments historiques de l’Université de Liège une protection patrimoniale plus cohérente puisque l’avant-corps central et ses deux ailes symétriques, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de la salle académique, de la salle de l’horloge et de la salle de lecture des périodiques bénéficiaient déjà d’un classement.

Cela va nous permettre d'avoir des subsides pour la rénovation des façades

"La façade du bâtiment principal est composée de deux parties, le numéro 7 et le numéro 9" explique Anne Girin, administrateur de l'ULiège. "Le numéro 7 était déjà classé, et là, nous avons obtenu cette semaine le classement du numéro 9, ce qui pour nous est un plus puisque ça va nous permettre de bénéficier des subsides liés à la rénovation des façades du bâtiment du numéro 9 comme nous le faisons pour le numéro 7."

Cela signifie que des travaux vont bientôt être entrepris au siège de l'Université, comme le confirme Anne Girin: "Nous attendions la confirmation de l'extension du classement pour pouvoir entamer la rénovation des pierres et des châssis de la façade."