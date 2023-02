Classement du Tip Top : première place pour Pink

Deuxième la semaine dernière et troisième la précédente, Pink continue sa progression et atteint donc la 1e place avec Never gonna not dance again, un hymne à la joie décrit comme "vibrant, joyeux et euphorique". Un mois après avoir annoncé une nouvelle tournée, elle a sorti début novembre ce nouveau single qui annonce un neuvième album studio pour 2023 intitulé Trustfall.

Dépassée par sa dauphine, Lizzo descend en 2e position avec 2 Be Loved (Am I Ready). Après avoir été leader du Tip Top en septembre avec son précédent titre About Damn Time, elle retrouve les hauteurs du classement avec cette chanson issue de son quatrième album studio Special.