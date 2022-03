Classement du bien-être animal : ces communes bruxelloises en tête

Chaque année, l’association de défense animale, Gaia fait son état des lieux des meilleures communes wallonnes et bruxelloises en termes de bien-être animal. Une enquête à laquelle sept communes bruxelloises sur 19 ont répondu. Et c’est une commune bruxelloise qui se retrouve en tête du classement.

Avec son questionnaire envoyé aux communes wallonnes et bruxelloises, Gaia analyse leur progression par rapport au bien-être animal. Selon leurs réponses, les communes atteignent un certain pourcentage et cette année, c’est Anderlecht qui termine en première place du podium avec 97%. La commune du nord de Bruxelles est suivie par la commune wallonne de Courcelles (95%). Ensuite, les cinq places suivantes sont occupées par des communes bruxelloises : Schaerbeek (94%), Ixelles (92%), Etterbeek (91%), Ganshoren (91%) et Forest (87%).