Classement de Shanghai : deux universités belges dans le top 100, les américaines sur le podium

Le classement de Shanghai prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields – considéré comme le Nobel des mathématiques – parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

Cette année, plus de 2500 établissements ont été examinés pour établir un classement des 1000 premiers.