Classement ATP : Roger Federer absent du classement ATP pour la première fois depuis 1997

Pour la première fois depuis 25 ans, le nom de Roger Federer n’apparaît plus au classement ATP.

Le classement ATP est établi sur base des résultats des 52 semaines précédentes. Or, le Suisse n’est plus apparu en compétition depuis son quart de finale à Wimbledon l’an dernier. Ayant perdu ses derniers points ATP, il ne figure plus au nouveau classement ATP publié lundi, alors qu’il pointait au 97e rang lors du précédent classement le 27 juin dernier.

Roger Federer avait fait son entrée au classement ATP le 22 septembre 1997, alors qu’il avait 16 ans. Il était alors 803e mondial.

A bientôt 41 ans, qu’il aura le 8 août, le Suisse aux 20 titres en Grand Chelem, qui a occupé durant 310 semaines le fauteuil de numéro 1 mondial, est en pleine reconstruction physique après avoir subi en août 2021 une troisième opération du genou droit en un an et demi.

Federer vise néanmoins toujours un retour sur les courts lors de la Laver Cup à Londres (23 au 25 septembre) puis dans sa ville natale à Bâle du 24 au 30 octobre prochain.